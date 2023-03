Dans le rétro – Il y a 60 ans, un coup de vent coulait un bateau de 175 tonnes Le chaland «Aubonne» a sombré avec son équipage au large de Vevey le 12 mars 1963 sous les rafales du bornan, terreur des marins lémaniques. Claude Beda

Une photo d’une maquette de l’«Aubonne», chaland de 34 mètres et de 175 tonnes. À l’exception de quelques images de l’épave qui gît à plus de 200 m au fond du Léman, les photos de ce chaland sont rares. PHILIPPE MAEDER

Le 12 mars 1963, l’«Aubonne», un chaland de la Sagrave et Rhona SA, part en direction de Lausanne pour alimenter le chantier de la future Exposition nationale Suisse de 1964, avec quatre personnes à bord. Il coule au large de Vevey. Le naufrage fait grand bruit dans le pays, les riverains ayant vu sombrer le bâtiment sans rien pouvoir faire. En cause, un coup de bornan, le vent le plus violent du lac, qui tombe des montagnes de Haute-Savoie, rarement à moins de 100 km/h. Une terreur des marins lémaniques.