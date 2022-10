Date anniversaire – Il y a cinq ans, Jacques Dubochet était sacré Prix Nobel de chimie Le 4 octobre 2017, le scientifique morgien recevait un coup de téléphone l’informant de sa prestigieuse distinction. Retour sur l’événement. Marine Dupasquier

Le scientifique et son épouse Christine à Stockholm en 2017, là où se déroule la cérémonie des Prix Nobel de chimie. JEAN-PAUL GUINNARD/VQH

C’était il y a cinq ans jour pour jour. Jacques Dubochet recevait un coup de fil l’informant qu’il était colauréat du Prix Nobel de chimie 2017. «On m’honore pour un travail mené il y a trente ans, mais cela ne s’obtient pas tout seul, confiait-il à 24 heures avec l’humilité qui le caractérise. Il y a eu ce moment où on se dit «Ah ah» et où on comprend qu’on a découvert quelque chose. Après, cela a été toute une vie de recherche et de collaborations.»