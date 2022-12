On craint beaucoup pour nos retraites. Du côté du premier pilier, les perspectives démographiques sont telles qu’à peine on a réalisé une (mini) réforme de l’AVS, on doit remettre l’ouvrage sur le métier. Dans le deuxième pilier, les enjeux ne sont pas moindres. Il s’agit de mieux tenir compte du marché de l’emploi d’aujourd’hui, comme aussi de supprimer les redistributions des actifs aux rentiers.

Les chantiers sont bien là, mais il vaut la peine de marquer un temps d’arrêt pour considérer notre régime de prévoyance vieillesse de façon globale. Il se trouve que ses bases figurent dans un article de la Constitution fédérale voté il y a exactement cinquante ans. C’est lui qui fonde le système des trois piliers, qu’une éditorialiste de ce journal a qualifié récemment de tromperie.

«Le 3 décembre 1972, 74% du peuple et la totalité des cantons ont décidé d’inscrire le principe des trois piliers dans la Constitution.»

L’appréciation est inepte alors qu’une enquête récente relève la relative aisance des classes d’âge qui sont au bénéfice des prestations de l’AVS et du deuxième pilier. Plus des deux tiers des retraités disent ne pas avoir vu leur situation financière se détériorer lorsque se termine la vie active. L’objectif constitutionnel visant à couvrir 60% du dernier salaire par la combinaison des rentes AVS et de celles de la prévoyance professionnelle fait donc ses preuves. Et le système des prestations complémentaires, financé par l’impôt, garantit le minimum vital lorsque cela est nécessaire, pour une part de la population d’ailleurs stable dans le temps.

Outre qu’il délivre ce pour quoi il est conçu, notre système de retraite a l’incomparable avantage d’être financé. Nous n’avons pas creusé, en Suisse, l’un de ces «trous de la Sécu» qui sont courants dans de nombreux États.

Le système des trois piliers répond aussi à ce précepte qu’il convient de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Le financement de ses deux piliers collectifs – répartition pour l’AVS, capitalisation pour la prévoyance professionnelle – accroît la sécurité. Et n’étant pas fondé sur la seule répartition, il comporte cette caractéristique de ne pas reporter la totalité du financement des retraites sur les générations suivantes.

Des solutions adaptées

Socle de base, l’AVS plafonne les rentes mais pas les cotisations, pratiquant une solidarité unique au monde. Le deuxième pilier, lui, constitue l’instrument fin qui offre aux partenaires sociaux l’occasion de trouver des solutions adaptées à chaque profession. Il permet aux entreprises de mettre en œuvre concrètement leur responsabilité sociale en proposant un salaire différé. L’assuré lui-même dispose de possibilités qui vont du rachat de prestations à des versements en capital.

On devrait être heureux de vivre dans un pays où la prévoyance vieillesse est garantie sur une base solidaire et où il est néanmoins permis de prendre l’une ou l’autre décision individuellement.

Christophe Reymond Afficher plus

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.