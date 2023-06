Sortir ce week-end – Il y a des choses à voir au cimetière Musique classique, expositions en plein air et décibels aiglons vous attendent en cette fin de semaine plus chaude que jamais. Matthieu Chenal Stéphanie Arboit Fabien Lapierre Lea Gloor Francois Barras

Classique

Ophélie à Naples

La violoncelliste Ophélie Gaillard et son ensemble Pulcinella. DR

La violoncelliste Ophélie Gaillard et son ensemble Pulcinella montent à Caux pour mieux plonger dans la baie de Naples et les musiques de Vivaldi, Scarlatti, Falconieri, Lanzetti et Greco.

Liban classique

Rencontre musicale entre l’Europe et le Liban grâce à l’association Cedrus Libani, qui invite le baryton libanais Fady Jeanbart. Mélodies libanaises et françaises avec Marie-Hélène Essade, Atena Carte et Christian Baur.

Musique à Saint-Jean

La série «Piano & musique de chambre» illumine Saint-Jean en juin et en septembre à l’invitation de Marie-Christine Pasche, qui donne un récital de piano vendredi. La mezzo-soprano Catherine Pillonel Bacchetta et le pianiste Adalberto Maria Riva honorent l’art de Gustave Doret samedi.

Bourgeoisie en fête

La Société de bourgeoisie de Vevey organise pour ses 100 ans un récital du pianiste François Dumont et de la violoniste Valérie Bernard: danses argentines, espagnoles, russes et polonaises au menu.

Expositions

Détournements

Un ancien cimetière reconverti en lieu d’expo? Voilà qui colle parfaitement à l’esprit décalé et loufoque de Plonk & Replonk, spécialisé dans le détournement d’images et autodéclaré d’inutilité publique en 1997! Ce collectif s’est séparé en 2019, chacun des frères fondateurs continuant de son côté. C’est Hubert, alias Plonk & Replonk Bébert, qui expose 40 clichés au parc de La Torma, à Monthey, sous le titre «C’était bien mieux après».

Le Paris des fifties

Il n’y a pas d’âge pour exposer ses souvenirs argentiques d’un temps révolu, celui des années jazz à Paris. Le nonagénaire français Jean-Claude Lacroix, de Vesoul, concevait les pochettes des grandes voix de l’alors. Il a fixé sur pellicule les badauds, des gens assoupis, d’autres au travail, les rues de nuit. Vernissage à 16 h. Jazz manouche et food truck.

Spectacles

Burn-out

Ébéniste reconnue mais victime de son succès, Héloïse n’arrive plus à tenir le rythme face aux commandes qui s’accumulent. Elle n’ose même plus toucher au bois ou répondre au téléphone. La performance artisano-théâtrale «L’atelier», seul en scène de la Cie Toutakou, traitera ce vendredi du thème du burn-out au travail.

Nature

Voir la vie en vert

Pratiquer le yoga en famille, faire réparer un vêtement, s’informer sur la low-tech ou encore assister à un concert de blues rock. Voilà une très courte sélection des activités qui s’offrent aux visiteurs du festival Objectif Terre ce week-end. Spectacles, ateliers et conférences écloront sur l’esplanade de Montbenon. À noter aussi le marché et l’espace restauration.

Concerts

Aigle s’envole

Neuvième édition pour l’Aigl’in Music, tout en plein air, en entrée libre et en émotions plus ou moins rock. Le curseur sera au maximum vendredi avec Silver Dust, mené par l’invraisemblable Kiki Crétin sur des terrains toujours hard. Ambiances plus soft le même soir avec Riptide & The Woodstock Years, qui rejoue le festival le plus peace de l’histoire, mais aussi le lendemain avec Pat Burgener, dans un format boisé de snowboardeur qui chante. Entre deux, The Jamborines, Jacuzzi Jaguar et de fringants DJ pimentent le week-end.

