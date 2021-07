Intempéries dans le canton – «Il y a eu plus de pluie sur trois jours que normalement en un mois» Reportage avec le voyer des eaux de l’Est vaudois sur les différentes opérations en cours dans les rivières de la région. Romain Michaud

À l’embouchure de la Baye de Clarens à Montreux, une immense pelleteuse sort des tonnes de gravats du lit de la rivière pour éviter une crue. Vanessa Cardoso Sur la Tinière à Villeneuve , environ 2000 m³ de matériaux charriés par la rivière ont déjà été enlevés par les machines depuis une semaine. Vanessa Cardoso Chaque année, le barrage permet de récupérer en moyenne 2300 m³ de bois. Vanessa Cardoso 1 / 7

À l’embouchure de la Baye de Clarens, le vacarme des pierres charriées par cette rivière montreusienne est impressionnant. Thierry de Pablos, responsable des lacs et cours d’eau pour la région de l’Est vaudois, doit les entendre se fracasser les unes contre les autres pendant son sommeil, lui qui avoue ne pas très bien dormir ces derniers jours suite aux intempéries.

«Entre le 12 et le 14 juillet, nous avons eu plus de 110 litres d’eau qui est tombée au m², alors qu’il en tombe en moyenne 1100 litres sur l’ensemble de l’année.»

Depuis plusieurs jours, un ouvrier aux commandes d’une immense pelleteuse sort des tonnes de gravats à l’embouchure de la Baye de Clarens. «Dès que la pente est plus faible et que la rivière est plus large, la vitesse et la puissance diminuent et les matériaux charriés par les flots s’accumulent et encombrent le lit de la rivière. Nous devons donc intervenir avec des machines pour éviter que le niveau du cours d’eau monte et déborde», explique le voyer des eaux de l’Est vaudois.