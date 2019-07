Il y a plus de 10'000 Tesla immatriculées en Suisse

Plus de 10'000 voitures électriques Tesla ont été écoulées en Suisse à ce jour, selon les dernières statistiques de la faîtière des importateurs Auto Suisse. Il s'agit, se félicite vendredi le constructeur américain, d'une des concentrations par habitant les plus élevées d'Europe pour la marque.

De janvier à juin, un total de 2577 Tesla de Model 3 (gamme moyenne de la marque, dès 47'200 francs) ont été immatriculées en Suisse et au Liechtenstein, soit le quatrième modèle le plus vendu, tous types de propulsion confondus. Deuxième modèle électrique le plus prisé depuis le début de l'année, la Renault Zoe a été écoulée à 776 exemplaires. Tesla avait connu des retards de livraison il y a quelques mois.

Sur le premier semestre, Auto Suisse a recensé plus de 5943 immatriculations de voitures électriques, soit quelque 600 de plus que pour l'ensemble de l'année dernière. La part de marché de l'électrique reste toutefois encore marginale. Ce type de véhicules a représenté 3,9% de l'ensemble des véhicules homologués en Suisse durant les six premiers mois.

Tesla a débarqué en Suisse en 2009 avec la Roadster d'abord, puis la Model S, la Model X et la Model 3. Le centre de distribution pour la Suisse romande se situe à Meyrin. (ats/nxp)