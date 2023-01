Indésirable aux États-Unis – Il y a septante ans, Chaplin s’installait à vie à Corsier Arrivé en janvier 1953, Charlot passera ses dernières années au manoir de Ban, apaisé et entouré de sa nombreuse famille. Christophe Boillat

Apaisé, Charlie Chaplin a passé son dernier quart de siècle en famille au manoir de Ban à Corsier. Getty/Bettmann Archive

Aux premiers jours de l’année 1953, les journaux et magazines vaudois annoncent en grande pompe l’arrivée et l’installation de Charlie Chaplin et de sa famille à Corsier, sur les hauts de Vevey. Le créateur de Charlot a hésité avec Genthod, près de Genève, avant d’opter pour la Riviera. «Nous serons tranquilles ici», déclarent Charlie et sa femme Oona, fille de l’écrivain américain nobélisé Eugene O’Neill. Le couple a déjà quatre enfants: Geraldine (8 ans), Michael (6 ans), Josephine (3 ans) et Victoria (1 an). Ils sont nés à Santa Monica, près de Hollywood, où leur père avait ses studios. Quatre autres naîtront en terre vaudoise.