Dans le rétro – Il y a soixante ans, les maisons de Morges ont «dégagé» pour l’autoroute Avant l’ouverture de l’Exposition nationale à Lausanne, plusieurs bâtiments ont été détruits ou déplacés, une technique couramment utilisée dans tout le pays à cette époque. Cédric Jotterand

Trois immeubles du quartier de Saint-Jean (photo ci-dessus), juste avant Lonay, seront déplacés en 1962 au rythme de 4 mètres à l’heure, une année avant les trois habitations du chemin des Zizelettes, aux environs du week-end de Pâques de 1963. ARCHIVES EDIPRESSE

Que pouvait-on refuser, à l’époque, à tout ce qui avançait à tombeau ouvert en direction de la fameuse Expo 64 du côté de Lausanne, à commencer par l’autoroute qui nourrit encore les discussions dans les cafés de Morges soixante ans plus tard? Rien et pas même le fait de déplacer sa propre maison, quand il ne s’agissait pas de la détruire, des scènes que les riverains de deux quartiers principaux ont vécues entre 1962 et 1963.