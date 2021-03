Enterré à Corseaux – Il y a trente ans, l’écrivain Graham Greene s’éteignait à Vevey Considéré comme un des plus grands écrivains du XXe siècle, le romancier anglais a passé les derniers mois de sa vie sur la Riviera. Christophe Boillat

Une photo du célèbre écrivain à Noël 1967. Vivian Paul Green-Armytage © Call me Edouard, 2013

«Alors gamin, je me souviens de Graham Greene, ce grand et vieux monsieur qui n’habitait pas très loin de chez moi à Corseaux et qui parlait français avec un fort accent anglais. Il y résidait avec sa compagne, Yvonne Cloetta», se remémore Patrick Moser.

Le conservateur de la Villa Le Lac Le Corbusier est également le fondateur de la maison d’édition Call me Edouard (www.call-me-edouard.com), dont la première parution en 2013 fut justement consacrée à l’un des plus grands auteurs du siècle dernier. «Graham Greene, À l’ombre de la Suisse», écrit par Pierre Smolik, décrit les attaches suisses de l’écrivain. L’œuvre du sujet britannique a connu un succès immense. Citons les principaux: «Le troisième homme», «La puissance et la gloire», «Notre agent à La Havane», «Un Américain bien tranquille», «Les comédiens».