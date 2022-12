Meurtre de Sara – Il y a trois ans, la disparition d’une fille sans histoire Ce lundi s’ouvre le procès du jeune Afghan suspecté d’avoir tué son amie dans les roseaux d’Yverdon, fin 2019. La disparition de l’ado avait secoué tout le canton. Erwan Le Bec

M.*, jeune exilé afghan, est accusé d’avoir étranglé son amie de 17 ans au bord du lac, fin 2019. La disparition de la jeune fille avait provoqué une mobilisation rare. Jean-Paul Guinnard/24heures

Les avis de disparition bricolés et placardés partout dans les gares et un émoi sans mesure sur les réseaux sociaux avaient secoué toute la Suisse romande, en plein durant les Fêtes de décembre 2019. À Yverdon et dans le Nord vaudois, c’était un peu comme si tout le monde cherchait Sara M., jolie ado de 17 ans, disparue du jour au lendemain.