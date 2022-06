Arvel devient le but de la promenade du dimanche 19 mars 1922. On se presse alors sur les vagues de terre, ou «gonfles», ces déformations créées cinq jours plus tôt par l’arrivée de la masse rocheuse de la falaise écroulée dans le sol gorgé d’eau de la plaine. Malgré le danger (un second éboulement, plus petit, s’est produit le jour précédent) et les gendarmes assurant le service d’ordre.

PHOTO DE JONGH/MUSÉE CANTONAL VAUDOIS DE GÉOLOGIE