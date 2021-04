Cinéma en Suisse – Il y a un siècle, le Valais accueillait sa première superproduction Chef-d’œuvre du muet, novateur dans ses techniques comme dans ses thèmes, «Visages d’enfants» fait revivre le val d’Anniviers sur le site de la Cinémathèque. Jusqu’au 30 avril, il se regarde même à l’œil. Francois Barras

Au printemps et en été 1923, le Belge Jacques Feyder a posé ses caméras dans le val d’Anniviers, en Valais, pour tourner un drame muet de la jalousie enfantine, noué entre Jean (Emmanuel Forest) et Arlette (Arlette Peyran).

Depuis 1925, ces «Visages d’enfants» n’en finissent pas de revenir à la vie et de toiser le spectateur de leurs regards d’une intensité désarmante. Drôle de destin que ce film unique en bien des points, long métrage de près de deux heures réalisé en Valais par un cinéaste belge, situant son histoire à Saint-Luc mais tourné durant de longs mois dans le village de Grimentz puis dans des studios parisiens, adulé par la critique internationale – notamment japonaise – lors de sa sortie la même année que «Le cuirassé Potemkine» mais boudé par le public, si bien que la société franco lausannoise qui le finança dut mettre la clé sous la porte. Le film acquit le statut de chef-d’œuvre et Jacques Feyder celui de pionnier d’un cinéma novateur et «grandeur nature», osant filmer ses extérieurs dans les décors du val d’Anniviers, au milieu de paysans n’ayant jamais vu un film, moins encore une caméra.

Près d’un siècle plus tard, il n’est (presque) plus question de sous pour cette superproduction muette puisque la Cinémathèque offre son visionnage jusqu’au 30 avril – passé cette date, une location de 4 francs sera réclamée, une misère au regard de la qualité de ce métrage charnière et des péripéties surmontées pour nous parvenir. Bobines égarées, retrouvées, restaurées vaille que vaille avant que le Filmmuseum d’Amsterdam, en 1993, ne lui redonne son lustre originel. Le noir et blanc se teinte de sépia sur les pâturages et de bleu roi dans les scènes de nuit, le grain de l’image restitue toute l’expressivité des comédiens et la profondeur de ce drame psychologique innovant, préférant une véracité quasi ethnologique aux clichés à la Heidi, osant même se placer du point de vue de l’enfant pour raconter la complexité éminemment actuelle des familles recomposées.

«Tu l’appelleras mère»

Le film reste toutefois proche du conte de montagne. L’histoire du président de la commune, Pierre Amsler (Victor Vina), veuf qui prend une nouvelle épouse, veuve également et mère d’une fillette de 10 ans, au grand désarroi de Jean, son fils aîné. «Faudra-t-il que je l’appelle maman?» s’alarme-t-il auprès de son parrain, le curé de la paroisse de Vissoy (sic!). «Eh bien, tu l’appelleras mère», clôt le prélat. Le président, qui souffrait «de voir ses enfants livrés à eux-mêmes et son intérieur mal tenu», ne saisit pas le dilemme intérieur que vit son fils, que seul déliera un drame de la jalousie en haute montagne. L’occasion d’effets spéciaux innovants (pellicule passée à l’envers, peinture qui s’anime, caméra subjective lancée sur un traîneau pour figurer l’avalanche) pour ancrer le folklore montagnard dans une modernité aujourd’hui encore en tout point remarquable.

