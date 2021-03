Histoire d’ici – 1921 – Les Suisses découvrent les Alpes grâce aux «automobiles postales» À peine ouvertes, les lignes des grands cols alpins font fureur. Gilles Simond

Un car alpestre dans les lacets de la Furka au début des années 1920. Une photo impossible à prendre en 2021: le glacier du Rhône n’est depuis longtemps plus visible de la route et du virage du Belvédère. PTT-Archiv

Pour les conducteurs de diligences alpines, rendues célèbres depuis 1873 par le grandiose tableau de Rudolf Koller «La poste du Gothard», l’année 1921 marque hélas le début de la fin. Car cette année-là, la direction des postes fédérales décide de lancer pour de bon des «automobiles postales» à l’assaut des plus hautes routes de Suisse. Jusque-là, seul le Simplon (qui fut de 1805 jusqu’à la fin du XIXe le seul passage carrossable entre la Suisse occidentale et l’Italie) voyait passer les pétaradants engins. Et encore, depuis l’année précédente seulement.