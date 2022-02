Police Lavaux – «Il y a une recrudescence de squat des capites de vignes» Le délégué aux affaires viticoles et au tourisme de Police Lavaux est en fonction depuis un an. Bilan des opérations avec le lieutenant-colonel Raphaël Cavin. Romaric Haddou

Image d’illustration – Les difficultés rencontrées dans les vignes vont des vols aux tags en passant par les problèmes de circulation. Police Lavaux

Il y a un an, Police Lavaux nommait un délégué aux affaires viticoles et au tourisme. La mission de ce «répondant de proximité»? Gérer la cohabitation parfois tumultueuse entre visiteurs, habitants et travailleurs de la vigne sur les territoires de Lutry, Bourg-en-Lavaux, Rivaz, Saint-Saphorin, Chexbres et Puidoux. Avec une année de recul, Police Lavaux se montre enthousiaste. Le commandant, le lieutenant-colonel Raphaël Cavin, nous explique pourquoi.

Le commandant de Police Lavaux, le lieutenant-colonel Raphaël Cavin. Police Lavaux

Quel bilan tirez-vous? Le poste a été très bien accueilli car il répond à une attente des vignerons. Notre policier a été sollicité une quarantaine de fois pour environ 100 heures de travail. Le problème principal touche à la cohabitation entre les différents modes de transports, que ce soit voitures et cyclistes sur les routes principales ou piétons et cyclistes sur les chemins de vignes. Avec le Covid, la hausse du nombre de personnes qui viennent prendre l’air dans les vignes accentue les difficultés. Au milieu de tous ces flux, il y a des vignerons qui travaillent avec des machines bruyantes, qui ont parfois un casque sur les oreilles et qui craignent un accident. Notre policier a aussi traité des cas de vols, de dommages à la propriété ou encore de tags et de littering. Au total, une dizaine de plaintes ont été déposées. Finalement, nous avons remarqué une recrudescence de squat des capites de vignes.

Des touristes qui viennent pique-niquer sans autorisation? Ceux qui viennent s’asseoir et manger ne dérangent pas vraiment car les vignerons sont tolérants même s’il s’agit de parcelles privées. Je parle plutôt de personnes qui consomment de l’alcool et des drogues, souvent en soirée, et qui partent en laissant beaucoup de déchets. Au premier coup de vent, tout est éparpillé dans les vignes. D’ailleurs, quand vous circulez près des parcelles, vous voyez presque tous les jours des papiers, des bouteilles ou des emballages qui traînent. Des déprédations comme des tags ont aussi été signalées.

Vous les sanctionnez? Ce poste est plutôt orienté vers la prévention. La mission de proximité consiste à résoudre les problèmes mais aussi à répondre aux interrogations des vignerons. Certaines concernaient les travailleurs saisonniers, d’autres les mesures Covid à respecter pendant les vendanges. Le délégué est une personne référence vers qui ils peuvent se tourner, y compris pour des questions liées à la police du commerce, par exemple pour les ouvertures de caveau. En juin, notre deuxième table ronde avec les vignerons concernera justement l’organisation de manifestations dans les caves.

