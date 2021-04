Petit écran – Il y a vingt ans, «Loft Story» lançait la téléréalité Ceux qui pensaient qu’elle ne durerait pas avaient tort. Voici le bref historique d’un genre qui a indéniablement bouleversé le petit écran. Pascal Gavillet

La gagnante Loana roule sur l'avenue la Grande Armée à Paris après avoir quitté le loft, le 05 juillet 2001, à l'issue de la soirée finale de Loft Story diffusée sur la chaîne M6. Les deux gagnants, Christophe et Loana, auront le choix entre recevoir chacun un chèque de 1,5 millions de francs ou conjointement 3 MDF. Après les 70 jours passés dans le loft de 225 m2, les deux élus s'installeront du 15 juillet au 31 août prochains, dans un mas près de Saint-Tropez, filmés par deux webcams. AFP/OLIVIER MORIN

Nous sommes le 26 avril 2001. Ce jour-là, onze célibataires qui ne se connaissent pas pénètrent dans un loft préfabriqué de 225 m2 de la Plaine Saint-Denis. Leur but? Y trouver l’âme sœur et y rester le plus longtemps possible, filmés 24 h/24 par 26 caméras. Chaque jour, un montage de leurs exploits est diffusé. Et chaque semaine, un candidat est éliminé lors d’un prime (en direct) par le public. Sur un concept vendu par la société néerlandaise Endemol, «Loft Story», adaptation du programme «Big Brother», a été refusé par toutes les chaînes du PAF. Toutes sauf une. M6. Qui va vite se frotter les mains.