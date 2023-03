Anniversaire d’une aventure hors-norme – Il y a vingt-cinq ans, Montandon bouclait sa traversée la plus gonflée Parti des Canaries, le rameur vaudois accostait en Martinique après trente-six jours de navigation à bord d’un catamaran gonflable. Sa toute dernière aventure. Laurent Antonoff

Le 19 mars 1998, Roger Montandon abordait enfin les côtes de la Martinique après une traversée de l’Atlantique qui avait duré trente-six jours. (KEYSTONE/Patrick Aviolat) KEYSTONE

Le 19 mars 1998, Roger Montandon accostait à Sainte-Luce, bouclant ainsi l’aventure la plus gonflée – et aussi la dernière – de son existence: la traversée de l’Atlantique sur un catamaran posé sur deux flotteurs pneumatiques. «Si vous ne m’aviez pas rappelé mon arrivée en Martinique il y a pile vingt-cinq ans, je n’y aurais pas pensé. C’est bien de me rafraîchir la mémoire. Je suis en train de la perdre gentiment…» Le rameur vaudois de l’impossible évoque pour nous sa route du Sésame depuis le Brésil qu’il chérit tant. Il y passe l’hiver au chaud à l’intérieur des terres.