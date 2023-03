Football – Il y aura 12 poules de 4 équipes au Mondial 2026 La FIFA a annoncé mardi le système qui sera en vigueur aux États-Unis, au Canada et au Mexique pour les 48 équipes qualifiées.

L’Argentine, championne du monde au Qatar en 2022, remettra son titre en jeu en 2026 dans un nouveau format. AFP

La phase de poules du Mondial 2026 de football, le premier à 48 équipes, se disputera en douze groupes de quatre sélections, a annoncé mardi le Conseil de la FIFA, renonçant aux poules de trois initialement envisagées.

Cette décision, qui «limite le risque de collusion et garantit à toutes les équipes de jouer au moins trois matches», fera bondir le nombre de rencontres du tournoi le plus populaire au monde de 64 à 104, dès l’édition partagée entre États-Unis, Mexique et Canada.

