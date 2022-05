Élections législatives françaises – «Il y aura beaucoup plus d’élus de gauche que du Rassemblement national» Avec l’accord conclu entre le PS et LFI de Jean-Luc Mélenchon, toute la gauche part unie pour les législatives. Analyse des enjeux avec le sondeur Brice Teinturier. Alain Rebetez - Paris

La stratégie de Jean-Luc Mélenchon pour les législatives est de mobiliser la gauche et d’imposer une cohabitation au président Macron. Paris, 4 mai 2022. JULIEN DE ROSA / AFP

Après les Verts et les communistes, les socialistes ont rejoint mercredi la «Nouvelle Union populaire écologique et sociale» dominée par Jean-Luc Mélenchon. Décision très controversée, mais qui place la gauche en position de devenir la principale opposition à l’Assemblée nationale, devant le Rassemblement national et Les Républicains. En face, Emmanuel Macron organisera samedi sa cérémonie d’investiture et laisse planer le suspense sur la ou le nouveau premier ministre qui devrait succéder à Jean Castex. L’analyse de Brice Teinturier, politologue et directeur général délégué de l’institut de sondages Ipsos.