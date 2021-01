Qu’est-ce qui vous frappe dans ces nouvelles arrestations?

Après une première vague d’arrestations qui visaient les personnalités les plus médiatiques du mouvement, à l’instar de Joshua Wong ou Jimmy Lai, ce sont ceux qui forment la cheville ouvrière du mouvement prodémocratie qui sont arrêtés. Cela s’inscrit dans le processus enclenché depuis l’adoption de la loi sur la sécurité nationale à l’été dernier et qui vise à museler et démanteler méthodiquement le mouvement. Par ailleurs, c’est un organe sécuritaire sous l’autorité du Conseil d’État de la Chine continentale qui a mené les arrestations, et celles-ci se sont faites en brandissant le crime de subversion, utilisé à toutes les sauces pour arrêter des opposants.