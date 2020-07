Élections complémentaires – Il y aura deux matches pour la syndicature le 23 août Quatre des quatorze communes en quête de municipal ou de syndic devront mettre sur pied un scrutin dans un mois. Pour les dix autres, les postes sont repourvus tacitement. Frédéric Ravussin

À Chavornay, Corsier-sur-Vevey, Dompierre et Payerne, il y aura une élection – entièrement par correspondance, coronavirus oblige – dont le résultat sera connu le 23 août. KEYSTONE

À onze mois du début de la prochaine législature, et huit des élections générales, pas moins de quatorze communes devaient compléter leur Municipalité ou se trouver un nouveau syndic. Le délai pour les papables intéressés était fixé à lundi midi. Petit tour d’horizon par monts et par Vaud, entre élections tacites et scrutins dont le premier tour est fixé au 23 août. À noter que toutes ont au moins trouvé un candidat officiel.

Ainsi, dix communes n’auront pas à mettre de scrutin sur pied, une seule personne s’étant portée candidate pour le poste à repourvoir. En temps normal l’élection tacite n’est possible que dans les communes à Conseil communal. «Effet secondaire» du coronavirus, cette règle a été étendue à toutes les communes. Vich en profite et Antonella Salamin quitte ainsi le costume de vice-syndique qu’elle porte depuis le 1er juillet pour enfiler celui de syndique. Même changement de statut, exactement, à Bofflens pour Magali Descombes et à Rances pour Valérie Cottens. C’est aussi le cas à Trélex, où Pierre Hofmann succède à Yves Ravenel, l’ancien président du Grand Conseil. Municipale depuis juillet 2016, Marie Christine Robba n’était quant à elle pas vice-syndique, mais elle prend la tête de l’Exécutif de Vugelles-La Mothe. Tout comme Nathalie Greiner à Belmont-sur-Lausanne.

Au chapitre des municipaux, Nicola Cardinale succède à la démissionnaire Salima Poulet à Lussery-Villars. Il en va de même à Chavannes-le-Veyron pour Jérôme Girardin qui prend la place laissée libre par Jean-Louis Steffen. Et aussi au Lieu où Sylvie Aubert-Bühlmann remplacera Françoise Messer au 30 septembre. Enfin à Fey, Samuel Baconnier succédera à Patrick Pesquet à une date qui reste à convenir.

«J’ai envie de poursuivre ce que mon mari a commencé» Pascale Ottiger, candidate à la Municipalité de Chavornay

Dans quatre communes en revanche, il y aura match. À Chavornay, Pascale Ottiger s’est ainsi portée candidate pour succéder à son mari, décédé il y a quelques mois. «J’avais envie de poursuivre ce qu’il avait commencé», explique-t-elle. Mais elle n’est pas seule en lice pour ce poste de municipal qui ne concerne que les électeurs du cercle électoral d’Essert-Pittet: Dario Coladomenico a aussi fait acte de candidature. À noter qu’aucun des deux ne siège au sein du Conseil communal. À Dompierre, Véronique Paccaud quittera ses fonctions au 30 septembre. Domiciliés comme elle aux Granges-de-Dompierre, Claude Noël et David Rouzeau ont fait part de leur intérêt pour la fonction de municipal.

À Corsier-sur-Vevey, le poste de syndic vacant depuis le 1er juillet est revendiqué par la vice-syndique Arianne Rouge. Élue en 2016, cette membre de La Concorde sera opposée au candidat de L’Alliance et municipal au long cours, Philippe Goletta, en poste depuis le 1er janvier 1998. Enfin, pas de surprise de dernière minute à Payerne, où le remplacement de l’ex-syndique devenue conseillère d’État ce printemps, Christelle Luisier, fera l’objet du duel PS-PLR annoncé samedi. Il mettra aux prises Eric Küng et André Bersier.