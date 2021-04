Élections communales – Il y aura un changement de syndic à Épalinges La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS) et le municipal réélu Alain Monod (PLR) briguent la tête de l’Exécutif dimanche. Le syndic Maurice Mischler (Les Verts) ne se représente pas. Laurent Antonoff

La conseillère nationale Brigitte Crottaz (PS) et le municipal sortant réélu Alain Monod (PLR) briguent la syndicature à Épalinges. DR

C’est une page qui se tourne à Épalinges. Le député Maurice Mischler (Les Verts) a décidé de ne pas se présenter pour un troisième mandat à la syndicature et se contentera d’une place à la Municipalité aux côtés de deux socialistes et de deux PLR. Un Exécutif à majorité de gauche qui n’empêche pas Alain Monod (PLR) de disputer le siège de syndic à Brigitte Crottaz (PS), conseillère nationale. «Je ne me présente pas contre elle, mais pour le poste de syndic», précise le candidat PLR.

C’est Brigitte Crottaz qui est sortie première des urnes aux deux tours de la Municipalité, manquant d’ailleurs de peu l’élection. «Le fait d’être une femme a sans doute été un facteur important dans ce résultat. Il y a de nombreuses années qu’aucune femme ne siège à la Municipalité, et la dernière femme syndique, c’était Jacqueline Pittet en 1990», explique la candidate socialiste.

Si Brigitte Crottaz a déjà annoncé qu’elle fermera son cabinet médical pour se consacrer à Épalinges, elle ne renoncera pas pour autant à son mandat de conseillère nationale si elle est élue syndique. «Il faudra peut-être décaler l’horaire des séances municipales hebdomadaires, c’est tout.»

Une Municipalité à majorité de gauche

«Mon avantage, c’est que je suis dans la place», assure Alain Monod. Le candidat PLR a déjà deux législatures de municipal à son actif, avant quoi il avait siégé dix-huit ans au Conseil communal et rempli son mandat de député pendant quatorze ans. «Je peux me prévaloir d’une certaine expérience dans la conduite des affaires.»

Et devenir un syndic de droite dans une Municipalité qui pourtant penche à gauche ne le retient pas. «Et pourquoi pas? Avec deux municipaux de droite contre trois de gauche, cela reste jouable. Et n’oublions pas que la nouvelle composition du Conseil communal penche elle aussi légèrement à droite.»

