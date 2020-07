Enseignement vaudois – Il y aura un nouveau gymnase cantonal à Bussigny L’établissement prendra place dans un complexe de bureaux dès 2021 et pour 10 ans au moins. Dans l’intervalle, des classes seront créées à Étoy dès août pour une année. Chloé Banerjee-Din

Le complexe de bureaux Business Village à Bussigny accueillera un nouveau gymnase cantonal pour 10 ans au moins dès 2021. Chantal Dervey

Il y avait match entre Étoy et Bussigny pour l’accueil d’un nouveau gymnase cantonal (notre édition du 29 juin 2020). C’est finalement Bussigny qui remporte la mise, avec l’ouverture annoncée pour la rentrée 2021 d’un établissement pouvant accueillir quelque 800 élèves.

Il ne s’agira toutefois pas de la construction d’un nouveau complexe scolaire, puisque 30 salles de classe, 13 salles de sciences et 12 salles spéciales seront aménagées dans les locaux d’un complexe de bureaux. Construit en 2009 près de l’autoroute, le Business Village louera la plus grande partie de ses surfaces (9000 m2) pendant 10 ans au moins pour un usage bien différent de celui prévu initialement. Les travaux de réaménagement du propriétaire seront en partie financés par le Canton, qui demande un crédit d’ouvrage de 13,95 millions de francs au Grand Conseil.

Étoy n’est pas complètement en reste, puisque le Canton annonce également la création de 10 à 12 classes dès cette rentrée d’août dans les locaux de l’ancienne école internationale GEMS, inoccupés depuis 2019. Sous la supervision du Gymnase de Nyon, le complexe accueillera 250 élèves, mais pour une année seulement en attendant l’ouverture du nouveau site de Bussigny. Afin de couvrir le loyer et les frais d’exploitation, le Canton demande un crédit supplémentaire de 2,8 millions de francs au budget 2020, sans compter l’engagement de personnel enseignant et administratif.

Forte hausse du nombre de gymnasiens

«Nous sommes dans un contexte où il faut trouver les solutions les plus efficientes dans un contexte de forte augmentation du nombre de gymnasiens. Il y a clairement un effet lié au Covid-19», commente Cesla Amarelle, conseillère d’État en charge de la Formation, de la Jeunesse et de la Culture. En août, ce sont en effet quelque 13’550 gymnasiens qui feront leur rentrée, soit 400 de plus que l’an passé. Sur ce chiffre, l’élue estime que 200 jeunes ont choisi la filière gymnasiale en raison des incertitudes économiques liées à la pandémie et l’assèchement des places d’apprentissage.

«Des questions d’économicité sont entrées en jeu dans le choix de privilégier Bussigny», glisse Cesla Amarelle, interrogée sur le choix de ne louer les classes d’Étoy que pour une année. Les deux sites doivent assurer une transition en attendant l’ouverture de 19 classes à Burier et 19 classes à Payerne, et, à plus long terme, la construction des gymnases d’Échallens et d’Aigle. En fonction des besoins, l’option d’une prolongation n’est toutefois pas exclue aussi bien à Étoy qu’à Bussigny.