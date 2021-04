#ECVD21 – Il y aura un second tour de piste à Aigle Aucun des deux candidats en lice n’a obtenu la majorité absolue au terme d’un duel très serré entre Grégory Devaud et Jean-Luc Duroux. Christophe Boillat

Les Aiglons ne sont pas parvenus à départager Jean-Luc Duroux (à gauche) et Grégory Devaud. Reste à savoir lequel prendra son envol le 16 mai. Chantal Dervey

Ni le PLR Grégory Devaud ni l’indépendant Jean-Luc Duroux (Démarche citoyenne) n’ont obtenu la majorité absolue lors du premier tour de l’élection à la syndicature à Aigle, ce dimanche. Les deux municipaux élus doivent donc repartir pour un second round, le 16 mai.

L’écart est très faible entre les deux candidats qui revendiquent le poste du syndic PLR sortant Frédéric Borloz, qui a pris sa retraite politique au niveau local. Grégory Devaud est arrivé en tête avec 1173 suffrages, Jean-Luc Duroux le talonne avec juste 27 voix de retard. Le député PLR loupe la victoire pour 33 voix seulement. Le taux de participation est faible: 34,70%.

«Les Aiglons ont eu du mal à choisir entre un parti organisé et structuré et un candidat soutenu par les autres mouvements.» Grégory Devaud, municipal PLR arrivé en tête du premier tour

«Ce n’est pas une surprise. Je m’attendais à un résultat très serré, annonce d’emblée Grégory Devaud. Les Aiglons ont eu du mal à choisir entre un parti organisé et structuré et un candidat soutenu par les autres mouvements. En fait, ça se joue sur les voix éparses.» Le total des Aiglons qui se sont exprimés atteint 2362 bulletins (43 voix éparses).

L’édile PLR, ancien champion cycliste, se dit très satisfait d’avoir bouclé ce premier tour de piste en tête. Et pas déçu pour un sou. «De surcroît, il faut rester humble, accepter la volonté des électeurs, comprendre ce qu’ils souhaitent pour l’avenir et continuer à travailler pour l’ensemble de la population», poursuit le député.

«Je suis un rassembleur»

Son opposant fait également part de sa satisfaction. «C’est un très bon résultat que de finir deuxième avec seulement 27 voix de retard. Surtout quand on se présente seul avec une toute petite équipe face à l’imposante machine électorale du PLR», confie Jean-Luc Duroux, qui estime «avoir ratissé large». Se considérant comme «rassembleur, car hors des partis», l’entrepreneur retraité dit être «très fortement soutenu par la population qui veut du changement, ce changement que j’incarne».

Grégory Devaud qui reconnaît «que ça peut basculer d’un côté ou de l’autre» ne fera pas «une grosse campagne» pour le second tour. «Il faut juste rester soi-même, transparent, échanger quand c’est possible et affirmer ma volonté de renouveau, de changement de style et de communication. Surtout, il faut œuvrer pour le bien des Aiglons. Et la Municipalité a actuellement, et dans les années à venir, déjà beaucoup à faire avec des projets d’importance.»

Jean-Luc Duroux annonce de son côté qu’il fera campagne comme d’habitude – on ne change pas une formule gagnante – «au plus près du terrain avec mes petits moyens. Surtout en essayant de ressentir et de comprendre ce que les Aiglons souhaitent pour leur avenir.»

