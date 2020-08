Faux braquage à Lausanne – «Il y avait clairement le risque que la police tire» Pour le tournage d’un clip, deux individus armés et encagoulés ont fait irruption dans un magasin. La police a débarqué. Le pire a été évité. Laurent Antonoff

La police lausannoise est tombée sur un faux braquage samedi 8 août Keystone

La fiction était à deux doigts de rejoindre la réalité, tragiquement. Samedi, quatre patrouilles de police et deux policiers à moto ont convergé ventre à terre vers un petit commerce proche du centre-ville de Lausanne. Et pour cause: un témoin venait de les avertir qu’il avait vu deux hommes encagoulés entrer dans le magasin. À leur arrivée, les deux voleurs sortaient justement sur la rue, arme au poing. Les agents ont procédé aux injonctions d’usage et les ont interpellés sans résistance. Au final, il est ressorti qu’il s’agissait du tournage d’un clip musical, et que l’arme utilisée était factice. «Il y avait clairement le risque que la police tire», assure le capitaine Jean-Philippe Pittet, responsable de la communication des forces de l’ordre lausannoises.

Le problème, c’est que personne à part le commerçant n’était au courant de ce faux braquage. Un client qui se trouvait d’ailleurs sur le pas-de-porte de l’établissement a été bousculé par un des faux agresseurs, mais il n’a pas été blessé. La police rappelle que toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une demande d’autorisation. « Le respect de cette procédure d’annonce permet à la police d’être préalablement informée et, pour ce type de tournage, cela aurait évité d’engager des patrouilles en urgence sur un site où elles s’attendent à être confrontées à des hommes armés.» Clap de fin pour les faux voleurs: quatre personnes seront dénoncées au Règlement général de police de la ville de Lausanne et à la loi fédérale sur les armes.