Après le zéro pointé du LS – Ilija Borenovic doit déjà jouer les pompiers Loin d’offrir la réaction attendue après sa défaite initiale, le LS a subi un nouveau revers à Zurich (1-3). Pas de quoi être inquiet, selon le coach lausannois. André Boschetti Zurich

Moritz Jenz quitte tête basse la pelouse du Letzigrund. Comme toute la défense lausannoise, l’Allemand est passé à côté de son match, samedi. keystone-sda.ch

Les retrouvailles entre le Lausanne-Sport et Giorgio Contini, samedi prochain au Letzigrund, promettent de belles étincelles. Avec, respectivement, zéro et un point pris lors des deux premières journées, le duel entre le LS et Grasshopper aura déjà un léger arrière-goût de lutte pour le maintien.

La comparaison entre les deux équipes s’arrête toutefois là. Si l’unité récoltée par le néo-promu face à Bâle et YB, les deux cadors de Super League, ne récompense pas justement deux premières prestations encourageantes, personne n’ose prétendre que le zéro pointé lausannois est le fruit d’une noire malchance ou d’un cruel manque de réussite. Il sanctionne au contraire le plus logiquement du monde deux performances collectives bien en deçà des attentes, même les plus raisonnables.