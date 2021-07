Lausanne-Sport – Ilija Borenovic: «Mon impression est que Cameron Puertas restera» Le coach lausannois se dit optimiste en ce qui concerne l’avenir immédiat de l’une de ses pièces maîtresses de l'entrejeu. André Boschetti

Cameron Puertas a laissé une excellente impression lors des deux premiers matches amicaux du LS. Son implication est totale, selon son coach, Ilija Borenovic. keystone-sda.ch

L’enthousiasme et la bonne humeur sont deux constantes depuis deux semaines et la début de la préparation estivale du côté du Lausanne-Sport. Après une petite mise en jambe réussie contre Ne/Xamax (4-2), suivie de cinq jours de camp d’entraînement à Verbier - certes harassants mais importants pour la cohésion du groupe et pour assimiler les rudiments de la tactique que leur nouveau coach veut mettre en place - les Vaudois ont offert une très encourageante performance contre Dynamo Kiev, samedi (1-1).

«Contre un adversaire de qualité, résume Souleymane Cissé, on a déjà pu constater, malgré une fatigue compréhensible après le gros efforts physiques fournis durant la semaine, que cette très jeune équipe est, comme on l'espérait, aussi insouciante que talentueuse. Pour moi, ce groupe est même plus fort que le précédent.»