Animations de Noël – Illumination féerique de l’ancienne Maison de Ville d’Aigle L’univers poétique de la célèbre designer Camille Scherrer est projeté jusqu’au 10 janvier sur la façade du bâtiment de la place du Marché. Christophe Boillat

Florian Cella

Chaque jour à la tombée de la nuit, une animation fantasmagorique vient illuminer une des façades de l’ancienne Maison de Ville d’Aigle, classée monument historique. Mercredi soir, petits et grands réunis sur la place du Marché s’émerveillaient devant la fresque lumineuse imaginée par la designer Camille Scherrer.

«Les vignes de la plaine chablaisienne et la technique du papier découpé m’ont fortement inspirée.» Camille Scherrer, designer

Les cinq tableaux son et lumière sont diffusés par «mapping», technologie multimédia qui permet de projeter des vidéos sur des surfaces, comme ici un bâtiment. L’artiste vaudoise a choisi de rendre hommage au Chablais et au Pays-d’Enhaut où elle a grandi. «Les vignes de la plaine et la technique du papier découpé m’ont fortement inspirée.» Du reste, les silhouettes qui illuminent la bâtisse ont été préalablement découpées, numérisées et animées.

La projection en cinq tableaux distincts dure quinze minutes. Elle est diffusée en boucle de 17 h à 22 h tous les jours, et ce jusqu’au 10 janvier. Pour l’image, la designer formée à l’Écal joue avec ombre et lumières tout au long des quatre saisons. Avec un hommage à sa ville hôte avec le château d’Aigle, les vignes aussi donc. Mais encore à toute la région sur les alpages et les montagnes.

Projection de l'artiste suisse Camille Scherrer sur la façade de l'ancienne Maison de Ville. Florian Cella/24Heures Projection de l'artiste suisse Camille Scherrer sur la façade de l'ancienne Maison de Ville. Florian Cella/24Heures Projection de l'artiste suisse Camille Scherrer sur la façade de l'ancienne Maison de Ville. Florian Cella/24Heures 1 / 6

L’univers féerique, porté par une bande-son légère – cloches, hululement de la chouette, boîte à musique, chant de Noël – rend hommage aussi à la faune. Oiseaux, presque omniprésents, renards, écureuils ou encore un cerf déguisé en Père Noël et qui distribue les cadeaux rythment l’histoire.

Reconnue à l’international

«J’ai été heureuse que l’on fasse appel à moi, ici dans le Chablais, car je travaille plus à l’étranger. C’est la première fois, à part deux «mappings» réalisés pour le Marché de Noël de mes amis de l’Abbaye de la Sallaz (ndlr: Ollon), que je peux faire découvrir mon univers dans ma région», ajoute l’artiste, qui crée ses œuvres à Forchex, village de la commune boyarde.

Nul n’est prophète en son pays, dit l’adage. Même si le prochain «mapping» de Camille Scherrer sera diffusé sur la grande fresque du Conseil national à Berne. Et qu’elle planche sur un projet à court terme pour le CHUV. Mais la designer vaudoise est surtout connue à l’international: MoMa à New York, Biennale de San José (Californie), Festival d’art digital à Séoul, Paris, Istanbul, Beyrouth, Tokyo, et dernièrement à Metz au Centre Pompidou: «Un des plus beaux bâtiments sur lequel j’ai pu travailler.»