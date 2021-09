Lac Léman – Ils bichonnent le patrimoine lémanique au millimètre près Alors que la technologie ne cesse d’améliorer les performances des bateaux, une fondation récompense les passionnés qui redonnent vie à de magnifiques embarcations. Cédric Jotterand

La société de sauvetage d’Hermance a remporté le Prix du patrimoine naval sur le Léman pour la rénovation magistral de ce canot de sauvetage remis à neuf. Sébastien Bovy

On peut ne pas être issu du monde naval mais être sensible à la vue d’un «vieux» bateau qui brille à nouveau. C’est toute la démarche de passionnés qui, un jour, comme les frères Ludovic et Grégoire Siegwart se mettent en tête de retaper un canot ou un grèbe, ces embarcations immuables sur les cartes postales du passé.

Le duo est bien connu dans le monde de la voile, où la recherche de la performance et de la vitesse l’emporte sur la poésie et l’histoire. Ici, la démarche est ailleurs. «Nous voulions retourner aux fondements de notre passion, et c’est maintenant chose faite après avoir passé beaucoup d’heures pour atteindre notre but.»