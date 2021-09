Accouchements surprises – Ils combattent la mort mais aident aussi à donner la vie Quand bébé arrive sans s’annoncer en pleine rue ou dans une salle de bain, urgentistes ou ambulanciers sont les premiers à intervenir. Témoignages. Lorraine Fasler

Dr Robert Larribau, Médecin adjoint, responsable médical des urgences santé 144 et Mathieu Chabbey, ambulancier au Service d’incendie et de secours. Laurent Guiraud

Les Hôpitaux universitaires de Genève ne disposent pas de statistiques particulières sur les accouchements insolites, mais au 144, on dénombre une septantaine d’appels reçus chaque année pour des accouchements dits «imminents». Une vingtaine de naissances se produisent «par accident» hors de l’hôpital, et, parmi ces cas, entre cinq et dix enfants pointeront le bout de leur nez avant même l’arrivée des secours.

Ces naissances restent, certes, rares à Genève, lorsqu’on compare ces chiffres avec les 4853 nourrissons qui ont vu le jour en 2020 dans le canton, mais elles sont médiatiques car marquantes et inversement.