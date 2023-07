Festival de la Cité – Ils cuisinent en couple pour les défavorisés du Mékong Minh Nhan et Tung tiennent leur stand de nourriture vietnamienne depuis 20 ans, devant la Cathédrale. Avec les bénéfices, ils aident leurs compatriotes au pays. Laurent Antonoff

Au Festival de la Cité, on se nourrit certes les oreilles et les yeux de spectacles riches et variés, mais aussi l’estomac. Poireauter devant les stands de nourriture fait partie de l’expérience. On y apprend la patience. On sait moins que chez Rach Gia, sur l’esplanade de la Cathédrale, on joint l’agréable saveur vietnamienne à l’utile. «Tous nos bénéfices vont aux défavorisés du delta du Mékong», se félicitent le couple formé de Minh Nhan (70 ans) et Tung Nguyen (77 ans). La Cité, cela fait plus de 20 ans qu’ils y cuisinent. Cette année encore, il ne manqueront pas le rendez-vous, du 4 au 9 juillet. On les trouvera aussi au Paléo et au Venoge.

Tung est arrivé à Lausanne en 1966 pour y poursuivre ses études d’informaticien. Minh Nhan en 1980 comme réfugiée politique. Ils se sont connus dans les couloirs de l’administration vaudoise. Il travaillait comme statisticien à l’État de Vaud. Elle était assistante de bureau à la Chancellerie. L’idée de tenir un stand de nourritures vietnamiennes pour aider leurs compatriotes, c’est l’idée de Minh Nhan. «On a commencé par des petites manifestations, et après la retraite, cela n’a cessé d’augmenter. C’est simple: notre activité est devenue tellement envahissante qu’il nous a fallu quitter notre petit appartement et trouver une maison, pour tout entreposer», raconte Tung.

Rien que du frais du matin

Car le couple Nguyen prépare tout chez lui. Cela fait dix jours qu’ils prévoient le Festival de la Cité, avec leur ami Roland Chablais. «Je donne un coup de main pour monter le stand, et pendant le festival, je tiens la caisse», explique celui qui est aussi vice-président de l’association des Amis de Rach Gia. Et accessoirement président des apiculteurs de Lausanne. Un autre «jeunot» de 75 ans.

Sur le stand où s’active une dizaine de personnes, la cuisinière en chef, c’est Minh Nhan. «C’est la spécialiste des sauces», reconnaît son mari. Elle met un point d’honneur à ce que chaque assiette sorte impeccable. Elle veille, intraitable. «La qualité doit être au rendez-vous sans interruption de 17 h à minuit. Chaque matin par exemple, on coupe les légumes frais du jour. On ne fait rien à la va-vite.» Une discipline qui vaut aussi pour les nouilles sautées, préparées dans une immense marmite que Tung et Minh Nhan confient au plus costaud de la bande. Imaginez le poids: avec une seule de ces marmites, on réalise une cinquantaine d’assiettes. Comme le fameux bœuf au basilic accompagné de son riz cantonais.

«L’année prochaine, nous distribuerons des petites nasses à poissons.» Minh Nhan Nguyen

À chaque Nouvel-An, Minh Nhan et Tung se rendent dans le sud du Vietnam, avec l’argent récolté durant les festivals d’été. Ils offrent des vélos aux enfants pour se rendre à l’école, ils financent des ponts sur le Mékong et des forages de puits, ils soutiennent des écoles pour les handicapés, ils offrent du riz (une tonne l’année dernière), des bouteilles d’huile ou des cartons de nouille. «L’année prochaine, nous distribuerons des petites nasses à poissons», annonce fièrement Minh Nhan. De quoi nous faire supporter la queue devant leur stand. Si c’est pour la bonne cause…

