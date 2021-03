Djihadisme – Ils demandent le retour de leurs enfants détenus en Syrie Deux pères s’adressent au Conseil fédéral dans l’espoir de rapatrier leurs filles en Suisse. Elles vivent avec leur mère radicalisée dans un camp de prisonniers. Dominique Botti , Kurt Pelda

Le camp de Roj, dans le nord-est de la Syrie, où sont détenues des personnes en lien avec le groupe État islamique. C’est là que vivent les fillettes et leur mère. AFP

C’est un appel au secours. Deux pères domiciliés dans le canton de Genève s’adressent directement à tous les élus fédéraux à Berne. Dans un courrier postal daté du vendredi 12 mars dernier, les papas demandent aux 246 parlementaires d’intervenir auprès du Conseil fédéral pour rapatrier en Suisse le plus rapidement possible Malika* (14 ans) et Kamar* (9 ans). Les filles, nées à Genève, sont actuellement détenues dans le camp de Roj, dans le nord de la Syrie. Elles y vivent avec leur mère, une Vaudoise, qui les avait enlevées en 2016, avant de rejoindre l’État islamique en Syrie.