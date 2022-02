Réseaux sociaux – Ils démissionnent sur TikTok Des employés se filment sur le réseau social en train d’annoncer qu’ils donnent leur congé à leur entreprise. Analyse d’un phénomène. Fabrice Breithaupt

Des travailleurs utilisent le réseau social TikTok pour annoncer leur démission. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Depuis deux ans, les États-Unis sont confrontés à une vague de démissions d’employés sans précédent. Des millions d’entre eux ont déjà donné leur congé, en particulier dans les métiers de service, souvent mal payés.

En octobre 2020, cette salariée d’un supermarché Walmart au Texas s’enregistre en vidéo en train d’annoncer son départ. Alors qu’elle est en service, elle saisit le micro de son magasin et lance qu’elle «emmerde» les managers et son entreprise, accusant un cadre d’être «raciste» et l’enseigne de «traiter ses employés comme de la merde».