Haute École d’art et de design – Ils détournent la Game Boy pour raconter de mini-histoires Des étudiants en média design ont conçu de menus récits sur d’anciennes consoles électroniques. On peut explorer en ligne ces jeux délicieusement rétro. Irène Languin

L’un des projets «Pocket stories», intitulé «Le Train» et conçu par Maxime Schertenleib. © HEAD – Genève, Michel Giesbrecht

«Pocket stories», soit histoires de poche. Voilà le joli nom que porte un projet réalisé par les étudiantes et étudiants du master média et du bachelor communication visuelle de la HEAD (Haute École d’art et de design de Genève). Ils ont revisité d’anciennes plates-formes de jeux électroniques pour en faire le lieu de courtes histoires interactives, auxquelles l’internaute peut participer à travers quelques commandes simples.