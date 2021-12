À quoi ressembleront les jobs du futur? - «Ils faut qu’on arrête d’imaginer les robots contre les humains»

Isabelle Chappuis est économiste et directrice du Swiss Center for Positive Futures à la Faculté des HEC de l’UNIL. Elle a publié récemment un livre sur le futur du travail, en commençant par les RH. Elle raconte.

Vous venez d’écrire un livre sur le travail du futur. Vous pouvez me dire quel métier va disparaître?

Je suis futuriste, mais je ne fais pas de prédictions. Je mets en lumière tous les futurs et les dilemmes à venir, pour que l’on puisse faire des choix mieux informés. Mais ne me demandez pas si les plombiers ou les caissières vont disparaître. Il y a des algorithmes qui font ce genre de pronostics, mais ça reste très délicat, parce que le futur n’est pas une projection linéaire du présent, encore moins du passé. Cela dit, il faut quand même se poser des questions, par exemple sur l’avenir des emplois dans la vente, parce que ce secteur est largement disrupté non seulement par la crise sanitaire, mais aussi par la digitalisation et l’évolution du comportement. Or le secteur de la vente est choisi par 24% des jeunes en apprentissage aujourd’hui, et ce sont des gens qu’on envoie à la case «stress».