Allemagne – Ils font de la luge dans un ancien camp de concentration Des promeneurs ont envahi l’ancien camp nazi de Buchenwald pour y faire de la luge, notamment dans les anciennes fosses communes. La direction du mémorial s’indigne.

La direction du mémorial du camp nazi de Buchenwald a dénoncé jeudi le comportement de promeneurs qui vont y pratiquer des activités sportives ou faire de la luge dans d’anciennes fosses communes.

«Les activités sportives ici sont une violation du règlement et une atteinte à la paix des morts», a dénoncé la fondation des mémoriaux Mittelbau-Dora et Buchenwald, un camp de concentration situé dans la région allemande de Thuringe.

Des promeneurs s’y sont ainsi récemment adonnés à des activités sportives ou y ont fait de la luge, à proximité ou même dans d’anciennes fosses communes.

Traces de luge sur les tombes

Le service de sécurité du camp et des cimetières alentour a ainsi été renforcé, a précisé la fondation.

«Le week-end, nous avions des masses de gens ici», a déclaré le directeur de la fondation, Jens-Christian Wagner à l’hebdomadaire allemand Der Spiegel.

«Toutes les places de parking étaient occupées, non par les visiteurs du mémorial, mais par les amateurs de sports d’hiver», a-t-il expliqué, déplorant avoir découvert des traces de luge jusque «sur les tombes».

D’autres vont y promener leur chien. Une femme a même été surprise en train d’y faire du sport avec une enceinte, selon le directeur. «Avec le temps, la sensibilité historique diminue», regrette-t-il.

56’000 morts

Entre sa création en 1937 et sa libération en avril 1945 par ses propres prisonniers, quelque 56’000 personnes périrent à Buchenwald et plus de 20’000 à Dora, créé en août 1943 comme dépendance du premier et destiné à la fabrication de missiles V2.

