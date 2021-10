La caravane sur scène – Ils font vibrer notre corde sensible avec leurs bonnes ondes Jean-François Michelet et Lionel Frésard ont réussi à trouver la bonne fréquence pour transposer leur émission de télévision «Caravane FM» sur les planches. Thérèse Courvoisier

La mise en scène de «Caravane en chœur» est signée Lucie Rausis. La partie musicale, et même plus, par l’homme-orchestre Jean-Samuel Racine. Diana M Photography

«Je sais pas quoi dire…» «Ben nous non plus!» C’est souvent comme ça qu’ont débuté les déjà 620 (!) rencontres au micro de «Caravane FM». Une émission de télévision de… radio ultra-locale et surtout ultra-humaine, dont le concept né en Belgique fait un carton sur la RTS depuis ses débuts en 2018.

Grâce à l’authenticité de ses deux animateurs, les amis et comédiens Jean-François Michelet et Lionel Frésard, mais surtout grâce aux échanges pudiques, timides et souvent bouleversants de Romands de tous âges.

Depuis le 29 septembre 2021, la caravane qui d’ordinaire sillonne les routes de Suisse romande pour s’arrêter le temps du tournage d’une émission dans une communauté – que ce soit un village, une institution ou un quartier – a bien grandi et peut désormais contenir tout le public d’une salle de théâtre.