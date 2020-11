Plaisir de la correspondance – Ils font voyager mots et dessins pour nourrir les liens Une graphiste vaudoise et un écrivain établi à Genève ont conçu un kit épistolaire afin d’encourager les échanges de lettres manuscrites. Irène Languin

Anaëlle Clot, au dessin, et Antón de Macedo, à la plume, entendent raviver le bonheur de s’écrire. LAURENT GUIRAUD

Il est d’aimables usages que le cours effréné de notre monde tend à faire disparaître. Envoyer une lettre à un être cher, par exemple. Une missive qu’on aura pris le temps d’écrire à mots choisis, glissée dans une jolie enveloppe et qui aura exigé quelques pas jusqu’à la boîte jaune. Parce que recevoir un billet doux «vaut tous les WhatsApp du monde», Anaëlle Clot et Antón de Macedo proposent de se replonger dans ce plaisir pour soi et les autres qu’est la correspondance.

La graphiste vaudoise et l’écrivain établi à Genève ont donc mitonné un kit épistolaire, tiré à 400 exemplaires. Baptisé «L’amour s’écrit à la main», ce bel objet édité par l’imprimerie coopérative fribourgeoise CRIC (Centre de réflexions et d’informations critiques), qui édite des livres d’artistes, tient autant de la pochette-surprise que de l’œuvre d’art. Dans un sac en papier kraft à peine plus grand que le format A4, on découvre un matériel ludique et poétique pour commencer un échange manuscrit, suggestions littéraires comprises. «J’avais envie de quelque chose qui puisse circuler et entretienne les liens, éclaire Anaëlle Clot. Et j’aime le côté un peu magique de découvrir plein de petits objets à l’intérieur.»