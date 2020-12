Diversité – Ils luttent contre les stéréotypes de genre Face aux biais qui pénalisent femmes et personnes issues des minorités de genre, l’entrepreneuriat peut constituer un outil puissant. Regard sur un phénomène en croissance. Matthieu Hoffstetter

Chloé Chaudet et Zoé Smart présentent leur projet (In) visibles, lors des Bøwie awards 2019. Ivan P. Matthieu

Grève des femmes en 2019, mariage pour tous à l’étude au Parlement, affaire du t-shirt de la honte à Genève… Les thèmes relatifs à l’égalité quel que soit le genre sont omniprésents. Cependant, des stéréotypes continuent à perpétuer des modèles datés et inégaux dans la société.

Face à ces stéréotypes qui bloquent l’accomplissement professionnel de nombreuses personnes en raison de leur genre, des projets entrepreneuriaux de plus en plus nombreux voient le jour à travers le monde. «En 2015, au Chili, 85% des start-ups étaient dirigées par des hommes, 15% par des femmes. Soucieuse de rendre les programmes d’accélération accessibles à la fois aux hommes et aux femmes, Start-Up Chile a lancé The S Factory en 2015 en tant que programme de diversité de pré-accélération pour les projets dirigés par des femmes qui ont moins d’expérience», note Patricia Zanini Graca, experte en relations internationales, qui a étudié l’entrepreneuriat en Amérique latine. Elle remarque néanmoins de nombreux projets destinés à combler ce retard en cassant les stéréotypes.