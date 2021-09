Lutte suisse à Oron – Ils ont gagné une génisse, une cloche ou une tondeuse La fête cantonale mettait en jeu entre 30’000 et 40’000 francs de lots, ce week-end. Plongée dans cet univers extraordinaire. Pierre-Alain Schlosser

Ivan Mollet, d’Ollon, a remporté à Oron la première génisse de sa carrière. Pour des raisons pratiques, le lutteur repartira avec la valeur de l’animal, soit 2000 francs. CHRISTIAN BRUN

La lutte suisse est un sport extraordinaire. Il existe peu de disciplines où le respect est aussi important. Jamais un geste déplacé. Pas de simulation. Aucune malveillance. Ni de cupidité. D’ailleurs, si la lutte a gardé intacts son esprit et ses traditions, c’est sans doute parce que l’argent n’est pas venu tout compromettre. Les solides athlètes aux chemises à edelweiss et culottes de jute ne gagnent pas des espèces sonnantes et trébuchantes, mais des lots que des donateurs et sponsors offrent lors des différentes fêtes.