Condamnations à Zurich – Ils ont refusé de porter le masque Les deux personnes condamnées ne portaient pas de masque dans un train en août 2020. Elles sont également arrivées au tribunal de district zurichois le visage à l’air libre.

Le tribunal de district a confirmé les amendes de 330 francs des deux opposants. Des frais de justice de 600 francs viennent s’y ajouter. KEYSTONE/Gaetan Bally

Deux opposants au port du masque ont été condamnés jeudi par le tribunal de district de Zurich dans deux procès séparés. Les prévenus avaient refusé de porter un masque de protection dans le train. Ils se sont présentés au tribunal sans masque.

Les deux prévenus sont des Suisses âgés de 41 et 69 ans. Ils sont accusés de ne pas avoir porté de masque de protection dans des trains en août 2020.

L’âge et la religion comme excuses

«J’ai maintenant 69 ans et je n’ai jamais porté de masque et je ne commencerai pas», a déclaré le plus âgé. L’autre accusé a invoqué des «raisons particulières», notamment religieuses: «Je suis chrétien et Jésus n’aurait certainement pas porté de masque».

Aucun de deux prévenus n’a pu produire un certificat médical de dispensation du port du masque. Les deux hommes ayant refusé de porter le masque pendant les audiences, ils ont dû quitter la salle du tribunal après quelques minutes.

Amendes confirmées

Les deux accusés avaient fait recours contre les ordonnances pénales du Ministère public de Zurich qui les avait condamnés à des amendes de 330 francs et à des frais du même montant pour n’avoir pas porté de masque. Le tribunal de district a confirmé les amendes infligées. Des frais de justice de 600 francs viennent s’y ajouter.

Les deux jugements ne sont pas encore entrés en force. Les prévenus peuvent faire appel auprès du tribunal cantonal.

ATS

