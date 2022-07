Commerce à Gilly – Ils osent le pari de reprendre l’épicerie du village Après douze ans passés dans son magasin de Gilly, Monika Delévaux laisse la relève à un couple. Enthousiastes, les nouveaux épiciers sont conscients des difficultés du secteur. Marine Dupasquier

Samedi 30 juillet, un apéritif est prévu pour le dernier jour de Monika (au centre). Son nom a déjà été rayé de la vitrine et sera remplacé par Gigi (Gisèle, à droite). Florian Cella

«Quand je suis arrivée à Gilly, en 1976, il y avait deux restaurants, deux épiceries, une boulangerie, une boucherie, une laiterie et une poste. Désormais, il n’y a plus que l’auberge et moi!» Douze ans après avoir repris une échoppe au cœur du village de 1500 habitants, Monika Delévaux s’apprête à prendre sa retraite.