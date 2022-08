Retour au bercail – Ils partent pour mieux revenir: la Super League est-elle un championnat rebond? Comme Zeqiri, Itten, Jankewitz ou Ndoye, ils sont nombreux à revenir vite en Suisse dans l’espoir de se relancer pour mieux repartir. Est-ce un nouveau modèle économique? Mathieu Aeschmann

Andi Zeqiri retrouve les pelouses helvétiques avec Bâle après des expériences mitigées à l’étranger. ANDERS KJAERBYE/FRESHFOCUS

Le 2 août 2020, Andi Zeqiri et Dan Ndoye fêtaient, cheveux bleus et avalanche de buts, la promotion du LS en Super League. Jeudi soir, ils se retrouvaient sous le maillot du FC Bâle au Brondby Stadium (0-1). Entre ces instantanés, les deux compères ont vu du pays (Nice, Brighton, Augsbourg). Ils ont troqué l’insouciance des débuts contre la froide exigence de l’élite. Ils ont disputé un Euro M21, sont devenus internationaux. Puis le cours de leur progression les a ramenés sur leur pas; dans cette Super League qui accueille de plus en plus de jeunes Suisses en quête de relance.