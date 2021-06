Eurofoot et vaccins – Ils préfèrent le match au vaccin

De plus en plus de Zurichois courbent leur rendez-vous de vaccination. Les autorités mettent l’Euro et l’été en cause. Lise Bailat

Les autorités zurichoises soupçonnent que les personnes ne se présentant pas au rendez-vous fassent faux bond pour assister aux matches de l’Euro… KEYSTONE



Cela a commencé un lundi, il y a deux semaines environ. Cent personnes qui avaient rendez-vous pour se faire administrer une dose de vaccin contre le Covid-19 à Uster (ZH) ne se sont pas présentées. Depuis, chaque jour, environ 50 inscrits n’honorent pas leur rendez-vous, relate la «NZZ» jeudi.

Pourquoi ces lapins? Les responsables du centre d’Uster ont voulu en avoir le cœur net et ont appelé les personnes concernées. La plupart disent avoir obtenu un autre rendez-vous ailleurs, plus tôt, et avoir oublié d’annuler, selon Joel Meier, le responsable du centre d’Uster, cité par le quotidien alémanique.