Fête nationale à Villarzel et Valbroye – Ils réactivent les feux de guerre bernois pour fêter la Suisse Les communes s’associent pour faire revivre le télégraphe visuel de l’époque bernoise. Sébastien Galliker

Cette gravure historique représente une batterie neuchâteloise au signal de Sassel, le lundi 13 septembre 1886. DR

C’était en quelque sorte le télégraphe visuel du Pays de Vaud à l’époque bernoise. Situé sur les points les plus élevés du territoire, le «signal de guerre» devait pouvoir informer rapidement les différents échelons de la défense des déplacements des formations ennemies, de leur évolution ou de leur importance.

«Le territoire de l’actuel canton de Vaud, qui comprenait quatorze bailliages et deux gouvernements, à Aigle et à Payerne, abritait 68 signaux de guerre, selon l’état officiel qui a été établi en mai et juin 1792», rappelle Jean-Marc Nicod, archiviste de la Commune de Valbroye.