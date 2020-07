Entraînement de foot à Cugy – Ils rechaussent les crampons et se font détrousser leurs valeurs Alors que les secondes garnitures de Cugy-Montet et Yvonand se mesuraient vendredi sur le terrain de Cugy, des malfrats ont forcé les vestiaires. Sébastien Galliker

Disputé dans la Broye fribourgeoise, le match amical entre Cugy-Montet II et Yvonand II s’est terminé par une mauvaise surprise pour les 22 acteurs, vendredi. Sébastien Galliker

Le message que l’Association fribourgeoise de football diffusait samedi sur sa page Facebook est on ne peut plus clair: «Ne laissez pas de valeurs, téléphones portables, y compris vos clés de voiture, dans les vestiaires lors de matches ou d’entraînement! Mettez-les dans un sac et donnez-les au tenancier de la buvette.» Souvent répété par les staffs des clubs, il n’est pourtant pas toujours mis en œuvre.