Après l’échec de 2016 – Ils relancent l’utopie d’un revenu de base inconditionnel Une nouvelle initiative sur le RBI va être lancée. Ses auteurs expliquent pourquoi il est plus nécessaire que jamais. Et comment il peut être financé. Gabriel Sassoon

Les initiants Oswald Sigg et Kalina Anguelova, ici au Café de Grancy, à Lausanne, où ils ont longuement discuté des contours d’un revenu de base inconditionnel en Suisse. Yvain Genevay

Ils l’avaient promis au soir de la défaite: les partisans d’un revenu de base inconditionnel (RBI) en Suisse ne baisseraient pas les bras. Cinq ans après l’échec en votation d’une première initiative, les voici prêts à retenter leur chance. Intitulé «Vivre avec dignité: pour un revenu de base inconditionnel finançable», le texte d’une nouvelle initiative se trouve en ce moment sur le bureau de la Chancellerie fédérale. Ses auteurs espèrent lancer la récolte de signatures en juin, annonçait lundi le «Tages-Anzeiger».

À la manœuvre, on retrouve Oswald Sigg, membre le plus connu du comité d’initiative, un groupe hétéroclite et indépendant de onze personnes – dont deux Romands –, parmi lesquels des entrepreneurs, une théologienne, une juriste ou encore un doctorant. Attablé sur une terrasse lausannoise, béret sur la tête, l’ancien haut fonctionnaire, tour à tour porte-parole de cinq conseillers fédéraux puis vice-chancelier de la Confédération, déborde d’enthousiasme à l’idée de plaider une fois encore la cause de ce «nouveau contrat social».