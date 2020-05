Violence dans les gares – Ils risquent la prison pour avoir tabassé un cheminot Deux frères habitués aux infractions dans les trains de la Broye sont au tribunal. Ils avaient agressé et détroussé un mécanicien CFF, le laissant inconscient. Erwan Le Bec

PAYERNE LE 27 NOVEMBRE 2017. La gare CFF de Payerne (24 HEURES /Jean-Paul Guinnard) VQH

Ce doit être ça, la violence bête et gratuite. Et bête. Deux frères, roms de Serbie, la vingtaine, installés à Avenches, sont passés jeudi devant le Tribunal correctionnel d’Yverdon. Après avoir écumé les trains et les gares de la région pendant des années, ils ont finalement été coffrés en décembre dernier, après un énième coup, celui qui leur a valu d’être jugés.