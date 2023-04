Justice genevoise – Ils se mobilisent pour «Jérémy», militant incarcéré depuis un mois Un Genevois, soupçonné d’avoir bouté le feu à deux voitures du cimentier Holcim, est à Champ-Dollon depuis le 15 mars. Un comité de soutien dénonce des moyens «disproportionnés». Luca Di Stefano

Une centaine de personnes se sont réunies, ce jeudi, pour demander la libération de «Jérémy», emprisonné depuis près d’un mois à la suite du sabotage d’engins du cimentier Holcim, à Sézegnin. LAURENT GUIRAUD

Ils étaient une centaine, jeudi, sur le parvis du Palais de justice à demander la libération de «Jérémy». Ce prénom d’emprunt surgit dans l’espace public près d’un mois après l’incarcération d’un Genevois âgé de 22 ans. Une détention préventive, à Champ-Dollon, plus d’un an après le sabotage de machines de chantier du cimentier Holcim, dans la gravière de Sézegnin, à Avusy. «Jérémy a été arrêté le 15 mars près de son domicile. Il était sous mandat d’arrêt depuis plusieurs mois», rapporte une membre du comité de soutien qui s’est créé après l’arrestation.

«Moyens disproportionnés»

Les faits datent de janvier 2022. Une nuit, deux voitures du cimentier sont incendiées avant l’aube. Sur les murs du local technique, un «Holcim de merde» et un «Ouvrières, butez vos patrons» sont apparus. L’attaque visait également des engins de chantier plus lourds.

Quinze mois plus tard survient l’arrestation de celui que ses soutiens appellent Jérémy, puis sa mise en détention préventive. «L’enquête révèle des pratiques illégales de fichage. Son ADN a été pris de manière abusive, son numéro de téléphone et des clés USB également», énumèrent les manifestants réunis au Bourg-de-Four, précisément là où le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné l’incarcération de celui qui est suspecté d’avoir commis les sabotages.

Un complice recherché

À ce stade, il s’agit pour les militants et proches de Jérémy de s’élever contre cette détention qui dure depuis près d’un mois. Pour cela, un message audio de la maman du jeune homme a été diffusé lors du rassemblement. La voix émue, elle y décrit les conditions dans lesquelles est enfermé son fils: «Il est dans une cellule de quelques mètres carrés avec quatre autres personnes 23 heures sur 24 h, il me dit qu’il ne mange pas à sa faim.»

«L’urgence de l’emprisonner ne me saute pas aux yeux. Pour quelqu’un qui a le moindre bon sens, ces arguments ne devraient pas tenir.» La maman de Jérémy (prénom d’emprunt), incarcéré depuis le 15 mars

Pourquoi cet enfermement prolongé? Selon nos informations, la justice enquête sur d’autres faits et évoque un risque de collusion pour maintenir l’homme derrière les barreaux. Un complice serait donc recherché. Si l’avocat de Jérémy ne souhaite pas s’exprimer pour le moment, les membres du groupe de soutien, eux, disent ne pas comprendre. «La collusion? Avec qui, avec quoi et quand?»

Quant à la mère, elle dénonce à son tour des moyens disproportionnés. «L’urgence de l’emprisonner ne me saute pas aux yeux. Pour quelqu’un qui a le moindre bon sens, ces arguments ne devraient pas tenir.»

Dans le sillage du Mormont

Ce dossier fait forcément écho à la récente occupation de la colline du Mormont, dans le canton de Vaud, entre octobre 2020 et mars 2021. Sur un terrain exploité par Holcim, la première «ZAD» (pour zone à défendre) de Suisse est venue bousculer les plans d’extension du leader mondial du ciment et l’opinion publique.

Après près de six mois d’occupation, l’évacuation des zadistes par la police ouvrira la voie à une série de procédures judiciaire. L’acte de sabotage de la gravière de Sézegnin s’inscrit donc la continuité de ces événements.

«Que Jérémy ait véritablement participé aux actes de sabotage dont il est accusé ou non, peu importe, lance un membre du comité de soutien. On ne peut plus nier qu’une génération de militantes et militants s’oppose par tous les moyens à la destruction du vivant et aux exactions sociales perpétrées par des entreprises climaticides. L’État, plutôt que de soutenir des jeunes qui s’engagent, n’apporte aucune autre réponse que la répression.»

Selon ce comité de soutien qui brandit des pancartes «Free Jérémy», son incarcération est «strictement politique».

Luca Di Stefano est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Diplômé de l'Académie du journalisme et des médias (AJM), il couvre en particulier l'actualité judiciaire. Plus d'infos @LucaDiStefano10

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.