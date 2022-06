En 2018, Andrew, Harry et Meghan avaient encore droit au balcon aux côtés d’Elisabeth II. Son fils n’était pas englué dans le scandale de l’affaire Epstein et son petit-fils n’avait pas encore publiquement accablé la famille royale de critiques. Londres, 10 juillet 2018.

La photo de famille des Windsor sur le balcon du palais de Buckingham, jeudi, sera l’une des images phares du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, célébrant ses septante ans sur le trône britannique. Depuis deux siècles, l’apparition de la famille royale pour le Salut aux couleurs (Trooping the Colour) clôt la parade militaire. Mais pour saluer la foule et admirer le défilé aérien, la reine ne sera entourée que d’une partie des membres de sa famille, sélectionnés en fonction du message que veut faire passer la Couronne.

En 2012, lors du jubilé de diamant, la reine et le prince Charles avaient déjà réduit la liste des présents au strict minimum. Ils voulaient ainsi montrer leur volonté de limiter la voilure de la famille royale. Il s’agissait alors de réduire les dépenses, à l’heure où le pays se voyait imposer par son premier ministre, David Cameron, des mesures d’austérité budgétaire fortes, et concentrer l’attention sur les héritiers directs de la monarchie. Aux côtés d’Elisabeth II ne figuraient donc que Charles et son épouse Camilla, ses petits-fils Harry et William, et l’épouse de ce dernier et future reine Kate.