Quand l’inactivité fait souffrir – Ils soignent les maux du confinement Avec leurs mains, les masseurs et ostéopathes calment les angoisses de l’âme en passant par le corps. Leurs cabinets sont à nouveau très courus. Thérèse Courvoisier

Manuel Perrin

Respirez! Méditez! Optez pour les huiles essentielles! Les tisanes! Lâchez prise! Faites du gainage! Du yoga! Du stretching! Changez régulièrement de position! Aménagez un coin de votre appartement (si possible feng shui) pour travailler depuis la maison! Mangez local! Équilibré! À heures régulières! Dormez bien mais pas trop! Siestez! Pendant les deux mois de confinement, on a été bombardés de conseils bienveillants, venant de notre patron, de nos proches ou des réseaux sociaux. Chacun a fait au mieux pour picorer ce qui lui convenait, réussissant plus ou moins son confinement. Soit. Cela fait aujourd’hui quelques jours que nous retournons graduellement à une vie plus normale, et ce qui est sûr c’est que cette période a laissé des traces.